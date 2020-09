MASSAROSA – Da lunedì 21 settembre tornano a essere operativi gli Uffici Postali di via del Porto 282 e di via Sarzanese Nord 7173,

entrambi per un totale di sei giorni lavorativi: ne dà notizia il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini che ha ufficialmente ricevuto la comunicazione da parte di Poste Italiane. “E’ un primo passo – spiega Coluccini – ma è chiaro che il servizio postale riveste talmente importanza da dover essere garantito in tutte le frazioni dove sono storicamente presenti gli uffici. In questo senso, continueremo a a adoperarci per chiedere la piena e celere riapertura di tutti gli sportelli presenti sul territorio di Massarosa”.