MASSAROSA – Chiusura uffici postali, il sindaco scrive a Poste Italiane

L’amministrazione comunale avvisa i cittadini che al momento per scelta unilaterale di Poste Italiane gli unici due uffici rimasti aperti sul territorio di Massarosa sono quello di Massarosa capoluogo e quello di Stiava.

“Troviamo grave – scrive il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – che in questo momento di emergenza Poste Italiane abbia deciso di chiudere quello che è ancora un servizio essenziale. Sia come amministrazione comunale che in sede Anci Toscana – aggiunge Coluccini – stiamo protestando ufficialmente visto che la misura è sbagliata e controproducente. Lasciare aperti solo pochi uffici significa costringere i cittadini a spostarsi per pagare una bolletta in scadenza o fare un prelievo e obbliga gli stessi cittadini a fare file, concentrando più persone in un unico posto quando è chiaro che l’obiettivo dovrebbe essere di evitare gli assembramenti, così che anche gli operatori degli uffici di Poste Italiane rimasti aperti sono esposti a più contatti con potenziale maggior rischio di venire a contatto con persone infette dal covid-19”.