MASSAROSA – CHIUSURA SCUOLE MARTEDÌ 23 FEBBRAIO PER LAVORI DI Gaia

Il nido d’infanzia comunale “Girotondo”, la scuola d’infanzia Piano di Mommio e la scuola primaria “A. Moro” resteranno chiuse per l’intera giornata il prossimo 23 febbraio per l’interruzione idrica programmata dal gestore GAIA. nella frazione di Piano di Mommio.

L’interruzione dell’acqua si rende necessaria per eseguire dei lavori sulla rete dell’acquedotto e riguarda anche tra le altre la Via della Francesca e la via Marconi sede degli istituti scolastici.