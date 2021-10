 MASSAROSA – Bando per contributo affitto

Si specifica che è necessario essere in possesso di attestazione ISEE 2021 valida (senza difformità, nè omissioni). Il valore ISE deve essere inferiore a € 28.770,41, mentre l’ISEE deve essere inferiore a € 16.500,00. Il valore ISEE può essere superiore a € 16.500,00 ma inferiore a € 35.000,00 nel caso il richiedente possa autocertificare che, in ragione dell’emergenza COVID-19, il nucleo familiare ha subito una riduzione del reddito superiore al 25%; tale riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Inoltre, il nucleo anagrafico dichiarato ai fini ISEE deve corrispondere a quello registrato anagraficamente.