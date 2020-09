MASSAROSA – Asili nido operativi al 100×100

Operativi al 100 per cento: da lunedì 28 settembre i due asili nido “Del Magro” di Massarosa e “Girotondo” di Piano di Mommio funzioneranno a pieno regime sia come orari che come presenza di personale di ausiliarato che quest’anno per la pandemia necessità di maggiore personale .

Lo annuncia il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini che, dopo l’apertura del 14 settembre scorso, si era impegnato affinché fossero garantire e risolte nel minor tempo possibile le problematiche, anche a causa della grave situazione di bilancio ereditata, relative alla mensa e al personale non docente. I due asili, che complessivamente ospitano circa 80 bambini, tornano così rapidamente a essere completamente fruibili. “Era un impegno che avevamo preso – spiega Coluccini – stiamo parlando di un servizio essenziale per tante famiglie che lavorano. Gli asili nido del nostro territorio hanno una lunga storia di eccellenza che vogliamo assolutamente preservare”.