​“Con questo passaggio – dichiara il vicesindaco e assessore all’urbanistica ed edilizia Damasco Rosi – andiamo a sbloccare in particolare quegli interventi urbanistici rimasti fermi per problematiche di natura idraulica nel 2017 dando risposte a proprietari, imprese e professionisti, ma andiamo altresì a suggerire soluzioni che superino situazioni di degrado, come nel caso dell’ex Tropicana a Bozzano. Su quell’area, oltre 15 anni fa, era stato predisposto un progetto e dato il via ai lavori per la realizzazione di unità abitative e spazi commerciali. L’intervento a quel tempo dell’Autorità Giudiziaria, che riscontrò difformità rispetto al titolo rilasciato, bloccò l’opera e invalidò il titolo. Era necessario quindi trovare una soluzione alla luce anche del fatto che il soggetto attuatore nel frattempo è incorso in un fallimento, con tutto ciò che ne consegue anche dal punto di vista amministrativo e le ulteriori difficoltà che ne derivano per la soluzione del problema”.