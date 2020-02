Massarosa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Massarosa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Il Comune di Massarosa sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. Un gradito ritorno dopo oltre 10 anni di assenza per il Comune della Versilia che avrà una importante occasione per mettersi in mostra in uno degli appuntamenti legati al turismo e all’accoglienza più importante a livello europeo.

Massarosa sarà ospitata all’interno del padiglione Toscana assieme al Consorzio di Promozione Turistica e all’associazione VerdeLago di Massarosa. Per l’amministrazione comunale sarà presente, lunedì 10 febbraio, l’assessore a turismo e cultura, Michela Dell’Innocenti, che in queste settimane ha lavorato perchè Massarosa fosse presente da protagonista a questo appuntamento.

“Siamo particolarmente orgogliosi di vedere Massarosa presente alla Bit di Milano alla quale il nostro Comune manca da oltre dieci anni. Per noi – commenta l’assessore Dell’Innocenti – sarà una vetrina importante: abbiamo la possibilità di entrare in contatto con tour operator, blogger e con tutti gli attori principali del mondo del turismo per avviare contatti, collaborazioni e progetti che possono portare frutti nel tempo”.

Massarosa all’interno dello stand porterà diverso materiale informativo ma anche una novità: un cartellone informativo con il QR Code che porta direttamente alla pagina dedicata al turismo (‘Vivere Massarosa’) del sito del Comune di Massarosa. La pagina, nelle prossime settimane, sarà ulteriormente migliorante con sezioni, notizie e video di richiamo turistico.