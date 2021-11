MASSAROSA – Aggiornamento Meteo

Non si segnalano particolari criticità nel Comune, tranne una pianta caduta lungo via Matteotti a Stiava e già rimossa. La situazione è sotto controllo.

Non ci sono problemi per la viabilità ma si raccomanda comunque la massima prudenza per strada.

Un ringraziamento particolare alla nostra Protezione Civile che sta presidiando il territorio.