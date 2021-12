MASSAROSA – Aggiornamento disagi maltempo

Quiesa: in via Tripoli la situazione è risolta con intervento di una ditta specializzata.

Compignano: situazione sotto controllo per quanto riguarda la viabilità, solo alcuni ristagni d’acqua sulla strada di accesso.

Bozzano: in via della Chiesa e via Fontana, predisposta specifica ordinanza.

Corsanico: permangono alcune criticità in via di Casesi, via Tre Fontane dove è ceduto il contenimento della strada. Si sta predisponendo senso unico alternato con semaforo.