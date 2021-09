MASSAROSA – Agevolazioni TARI anno 2021

MASSAROSA – Agevolazioni TARI anno 2021



Sia per utenze domestiche, sulla base del relativo valore isee che per utenze non domestiche in relazione alla emergenza sanitaria da covid-19

I moduli sono disponibili sul sito web istituzionale al seguente link https://www.comune.massarosa.lu.it/…/imposte/TARI.html

Consegna entro e non oltre il 30.09.2021

Moduli da compilare in ogni parte, con allegata copia (fronte-retro) di un documento in corso di validità attestante l’identità del richiedente da inviare a mezzo PEC a comune.massarosa@postacert.toscana.it o a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati nei relativi modelli di richiesta o consegnandola direttamente all’ufficio Protocollo del Comune o per posta raccomandata a/r da spedire al seguente indirizzo: Comune di Massarosa Piazza Taddei 27 – 55054 MASSAROSA (LU)

Agevolazioni destinate a:

Utenze domestiche, sulla base del relativo valore isee (fascia 1: ISEE fino a € 10.000,00 riduzione del 60% della tassa annuale dovuta; fascia 2: ISEE da €10.001,00 ad € 13.000,00 riduzione del 30% della tassa annuale dovuta).

Utenze non domestiche in relazione alla emergenza sanitaria da covid-19 con riduzione della tariffa, sia nella quota fissa che nella quota variabile, pari al 50% per le seguenti categorie:

Categoria n. 1 “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” – limitatamente a musei e associazioni;

Categoria n. 2 “Cinematografi e teatri” – intera categoria;

Categoria n. 4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” – limitatamente a campeggi e impianti sportivi;

Categoria n. 7 “Alberghi con ristorante” – intera categoria;

Categoria n. 8 “Alberghi senza ristorante” – intera categoria;

Categoria n. 11 “Uffici, agenzie” – limitatamente alle agenzie di viaggi;

Categoria n. 13 “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli” – limitatamente a negozi di abbigliamento e calzature;

Categoria n. 15 “Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato” – intera categoria;

Categoria n. 21 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” – intera categoria;

Categoria n. 22 “Mense, birrerie, hamburgerie” – limitatamente a birrerie e hamburgherie;

Categoria n. 23 “Bar, caffè, pasticceria” – intera categoria;

Categoria n. 29 “Discoteche, night club” – intera categoria.