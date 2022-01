MASSAROSA – ADDIO AD AMELIA PICCIOLI PRIMA DONNA IN CONSIGLIO COMUNALE NEL 1956

L’Amministrazione Comunale esprime la propria vicinanza alla famiglia e agli amici per la scomparsa di Amelia Piccioli, la prima donna ad essere consigliera comunale a Massarosa, eletta nel 1956.

“Sono la prima Sindaca donna del Comune di Massarosa e la figura di Amelia Piccioli, prima consigliera comunale donna, è stata per me importante – commenta la Sindaca Simona Barsotti – un esempio di impegno per la propria comunità in un tempo in cui le donne in politica purtroppo avevano ancora meno spazio di adesso, uno stimolo ad andare avanti per ottenere una parità vera e duratura anche a livello amministrativo”.

A lei l’Amministrazione Comunale per mano dell’allora presidente del Consiglio Comunale Adolfo Del Soldato consegnò un riconoscimento ufficiale in occasione del 70esimo anniversario della Repubblica nel 2016

“Amelia Piccioli intervenne in un consiglio comunale straordinario in cui premiammo tutte le donne amministratrici del nostro Comune – commenta Adolfo Del Soldato – ed io ebbi l’onore di consegnarle il riconoscimento”.