Massacrato a calci e pugni un senzatetto cuneese: quattro biellesi (uno già in carcere) accusati di omicidio

Ormai “Arancia Meccanica” fa parte della nostra vita quotidiana.

Non è stato un malore ma una scarica di calci e pugni a uccidere sabato 8 Luglio Giovanni Salus, 58 anni, senzatetto cuneese trovato morto nella doccia di un appartamento a Chiavazza. A stabilirlo è stata l’autopsia da cui è emerso lo sfondamento del torace e una serie di altre gravi lesioni. Ieri sono stati portati in Questura i tre biellesi che vivono nell’appartamento, due amici e una giovane. Questi avevano incontrato casualmente Salus e visto che si trovava in cattive condizioni l‘avevano invitato a casa per darsi una ripulita, poi avevano dato l’allarme chiamando il 118 e sostenendo che Salus era caduto nella doccia. Dopo una notte di interrogatori serrati da parte del sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra, i tre avrebbero ceduto e cominciato a raccontare la verità: a massacrare di botte il senzatetto cuneese per un banale dissapore durante una bevuta sarebbe stata una quarta persona, il fidanzato di lei che gravitava sempre in quell’appartamento e che si trova già in carcere da venerdì per un’altra vicenda dai contorni analoghi. Per adesso anche i tre sono in stato di fermo con l’accusa di omicidio.