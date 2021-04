Mascherine usa e getta, nuovo pericolo per l’ambiente

di Claudio Vastano

L’allarme è stato lanciato sulla rivista Frontiers of Environmental Science & Engineering dai ricercatori della University of Southern Denmark. Secondo alcuni studi, le mascherine anticovid potrebbero rappresentare una bomba ecologica pronta a esplodere. Dall’inizio della pandemia ne vengono utilizzate circa 129 miliardi ogni mese, circa 3 milioni al minuto.

Questi dispositivi sono spesso creati come prodotti “usa e getta” ma la loro composizione non li rende facilmente biodegradabili. Ciò che accade è che le fibre di cui sono composti si frammentano in micro e nano-plastiche che vanno a disperdersi nell’ambiente.

“Sappiamo che, come altri detriti di plastica, le mascherine possono accumulare e rilasciare sostanze chimiche e biologiche nocive, come il bisfenolo A, metalli pesanti e microrganismi patogeni. Questi possono comportare impatti negativi diretti e indiretti su piante, animali e esseri umani” ha dichiarato Elvis Genbo Xu, uno degli autori dell’articolo.