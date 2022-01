MASCHERINE FFP2 OBBLIGATORIE SUGLI SCUOLABUS

LE PRECAUZIONI PER UNA RIPRESA IN MAGGIORE SICUREZZA

Domani si torna in classe, dopo la pausa delle festività natalizie, con le nuove misure adottate dal Governo per far fronte alla pandemia.

Una di queste, interessa il servizio scuolabus per il quale è previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 dall’età di 6 anni.

A questo proposito, il Comune di Seravezza fornirà le mascherine ai bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico i quali, nei prossimi giorni, riceveranno direttamente a scuola venti mascherine da utilizzare durante i trasferimenti casa-scuola. In considerazione che il viaggio più lungo (Azzano-Frasso) ha una durata di circa 40 minuti, le mascherine – ben conservate – potranno essere utilizzate più volte.

A seguito di una nuova ordinanza del Ministero della Salute, emanata stamani (domenica), viene invece meno l’obbligo del Green Pass rafforzato sugli scuolabus per gli alunni di età superiore ai 12 anni.

“Un rientro in classe – commenta Valentina Mozzoni, assessore ai servizi scolastici – che si presenta con tutte le complessità e le incertezze del periodo che stiamo vivendo. L’assessorato e gli uffici scuola e protezione civile sono impegnati a garantire agli studenti e alle famiglie le condizioni di massima sicurezza e funzionalità dei servizi, recependo le disposizioni nazionali. È evidente che anche la scuola sta attraversando un momento molto delicato, tale da richiedere la massima attenzione e tutte quelle misure ritenute indispensabili per attenuare i rischi di contagio e permettere così agli studenti una didattica in presenza”.