Maschere e coriandoli: successo per il “Carneval Paganico”

L’ evento è promosso dall’associazione di volontariato Carneval Paganico, in collaborazione con il Comune di Capannori. Queste immagini si riferiscono alla giornata di ieri ma anche domenica prossima il paese si vestirà a festa con maschere e coriandoli e a partire dalle 14,30 – con ingresso rigorosamente libero – si fara’ trovare pronto per accogliere grandi e piccini e rivivere insieme il magico momento di gioia del carnevale in un luogo a misura di bambino.

Ci saranno quindi musica, balli, carri allegorici, la mostra dei disegni delle scuole primarie di Lunata e Capannori e la sfilata mascherata dei bambini della scuola dell’infanzia di Colognora, senza dimenticare i caratteristici e immancabili frati.

fonte noitv