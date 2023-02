Maschere e coriandoli in Piazza San Michele, ecco il veglione per i più piccoli

LUCCA – L’appuntamento di Lucca in Maschera riservato ai bambini: il veglione in Piazza San Michele. Tanti i piccoli in costume che hanno preso parte al pomeriggio di divertimento tra coriandoli, stelle filanti, giocolieri e saltimbanchi.

La giornata ha visto anche il contributo dei pasticceri aderenti a Fipe Confcommercio, che hanno portato in piazza alcuni dolci tipici del Carnevale: cenci, frittelle e biscotti in cambio di un’offerta. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficienza.

fonte noitv