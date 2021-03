marzo: le iniziative promosse e sostenute dal Comune di Seravezza in occasione della Giornata Internazionale della Donna

«Anche in occasione della Giornata Internazionale della Donna poniamo il nostro accento sulla dignità e sulle parità, ma soprattutto sulla violenza di genere, che mai come in questi ultimi mesi sta riempiendo di notizie drammatiche le cronache dei giornali». Così la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Seravezza Vanessa Bertonelli introduce le iniziative che l’Amministrazione comunale promuove o sostiene intorno all’8 marzo. «Come abbiamo fatto sempre in questi ultimi anni, ci muoveremo di concerto con gli altri Comuni, il mondo della scuola, la Casa delle Donne e con quelle realtà del territorio che si dimostrano più attive e sensibili sul tema», aggiunge. «I principali destinatari delle iniziative saranno ancora una volta i giovani: è da loro che ci aspettiamo la spinta decisiva per un radicale cambio culturale nei confronti delle donne e del loro ruolo nella famiglia e nella società. Abbiamo in preparazione un video, che distribuiremo principalmente attraverso i canali social, con testimonianze importanti e trasversali come quella del dirigente scolastico dell’istituto d’istruzione superiore “G. Marconi” di Seravezza prof. Lorenzo Isoppo, la referente dello sportello d’ascolto attivo presso l’istituto prof.ssa Annalisa Petri, la psicologa che segue lo sportello d’ascolto di Querceta dott.sa Roberta Bellano, il comandante della stazione dei carabinieri di Querceta luogotenente Pino Pigliacelli, io stessa come rappresentante dell’Amministrazione comunale e della Commissione pari opportunità. Un video a più voci, per inquadrare il problema della violenza di genere da più punti di vista e fornire informazioni e dati sull’attività svolta dai nostri sportelli».

Poi la testimonianza diretta a scuola. L’8 marzo le insegnanti di lettere della media “Pea” terranno lezioni a tema coinvolgendo i ragazzi in un’ampia riflessione. La mattina de

llo stesso giorno bambini e bambine dell’Istituto comprensivo avranno la possibilità di partecipare in diretta streaming alla lettura animata dell’albo illustrato “Mimosa in fuga” promossa da Coop con la collaborazione di Carthusia Edizioni e Unione Donne in Italia: un’occasione per riflettere sul vero significato della mimosa e della Giornata Internazionale della Donna e per parlare di educazione civica e diritti.

E ancora: le conferenze online promosse dalla Casa delle Donne di Viareggio con l’adesione dei Comuni versiliesi. «La prima si è tenuta nei giorni scorsi, sul tema “Donne e scienza”», dice Vanessa Bertonelli. «Le prossime due saranno il 18 e il 25 marzo, alle ore 17 sulla piattaforma Zoom, rispettivamente su “Donne e Musica” con la giornalista Lisa Domenici, e su “Donne e Sport”, ospiti Patrizia Russo e Fiorella Chiappi. Invito tutti i nostri concittadini a partecipare a queste belle iniziative. Le info per collegarsi si trovano sul sito web della Casa delle Donne».

Il Comune di Seravezza sostiene infine la campagna “Close the Gap – Riduciamo le differenze” che punta a ribassare dal 22% al 4% l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili. «È una delle tante forme di discriminazione di genere che abbiamo in Italia: una tassazione da beni di lusso su prodotti che sono invece indispensabili per ogni donna», commenta Bertonelli. «Un’ingiustizia che riteniamo debba essere superata. Aderiamo quindi alla campagna e lo facciamo in due modi: con una nostra testimonianza in prima persona presso il negozio Coop di via Emilia, nei prossimi giorni, in occasione dell’iniziativa promozionale che fino al 13 marzo vedrà i prezzi degli assorbenti femminili ridotti come se l’Iva fosse al 4%; invitando i cittadini a firmare la petizione di Onde Rosa su change.org per tagliare l’imposta come già è stato fatto in altri Paesi europei».