GAIA AZIENDA CONSORTILE: PER L’ACQUA PUBBLICA SENZA SE E SENZA S.P.A.

Accogliamo con favore e sosteniamo la proposta avanzata dall’assessore Enrico Ghiselli del Comune di Forte dei Marmi di trasformare Gaia S.p.A. In una azienda consortile di diritto pubblico, soggetta ad un diretto controllo da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti e orientata alla tutela di un bene comune prezioso come l’acqua anziché al fatturato aziendale.

Viviamo in un paese in cui ad essere calpestata ogni giorno è la volontà del popolo, che nel 2011 si è espresso in modo inequivocabile per una gestione del servizio idrico pubblica e libera da profitti.

Gestione pubblica che è possibile e porta risultati, come dimostra il caso partenopeo, dove la giunta De Magistris ha dato vita ad Acqua Bene Comune Napoli.

Si tratta solo di averne la volontà politica, che fino ad oggi è mancata alle amministrazioni di centrodestra e centrosinistra del nostro territorio.

Se sul livello dei singoli comuni la nostra posizione rimane quella di una uscita da Gaia, quale estrema ratio di fronte all’immobilità del bipolarismo degli affari, a livello versiliese non possiamo che rilanciare la proposta di un servizio pubblico integrato che affronti in maniera partecipata dai cittadini le grandi sfide di fronte a cui il territorio si trova: dalla necessità di sostituire molte tubature ormai fatiscenti, che hanno causato problemi come l’acqua sporca nel comune di Massarosa e tragedie come quella del tallio a Valdicastello, alla lotta contro gli sprechi idrici e il miglioramento degli impianti di depurazione.

Facciamo appello a Sindaci, assessori e gruppi consiliari del territorio affinché quella di Ghiselli non resti una voce isolata, ma sia il primo passo per la piena applicazione sul nostro territorio del Referendum Popolare del 2011.

Nicolo Martinelli

Segretario Partito della Rifondazione Comunista