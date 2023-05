Martedì 9 maggio Giornata dell’Europa: ecco il programma

Sono numerose le iniziative dell’amministrazione comunale in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra martedì 9 maggio. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

Nel Comune di Lucca, il consigliere con delega ai gemellaggi Stefano Pierini si è impegnato affinché la giornata sia celebrata in maniera adeguata, tramite una serie di iniziative che coinvolgono tutta la città. Domani (9 maggio) alle ore 16.30 presso la Casa del Boia si terrà un incontro a ingresso libero e aperto a tutti i cittadini con esperti in diritto europeo, storici e cultori dei gemellaggi.

Per le 17.30 è invece prevista in Piazza Bernardini la partenza di una sfilata condotta da sbandieratori e balestrieri, che percorrerà le vie del centro storico fino ad arrivare in Piazza San Michele, per il saluto istituzionale del sindaco Mario Pardini.

Proprio in Piazza San Michele si terrà una nuova esibizione degli sbandieratori e la giornata si concluderà con una cena conviviale presso la Casa Diocesana di Arliano, organizzata dal Villaggio Europa.

Dal tramonto, Porta Elisa sarà infine illuminata di blu per rafforzare e ribadire l’importanza della Giornata dell’Europa e dei valori che promuove.