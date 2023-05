MARTEDì 23 MAGGIO ASSEMBLEA PUBBLICA A SAN GINESE SULLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

MARTEDì 23 MAGGIO ASSEMBLEA PUBBLICA A SAN GINESE SULLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Martedì 23 maggio, alle ore 18, alla scuola primaria di San Ginese è in programma un’assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio promossa dal Comune. All’incontro, rivolto in particolare ai residenti di San Ginese, San Leonardo in Treponzio e Colognora di Compito, ma aperto a chiunque voglia partecipare, interverranno l’assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli, la Comandante della polizia municipale Debora Arrighi e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Si tratta dell’ultimo appuntamento del ciclo di assemblee pubbliche realizzato dall’amministrazione comunale nel periodo primaverile con l’obiettivo di fornire consigli utili da parte delle Forze dell’ordine per prevenire in particolare le truffe agli anziani e condividere strategie per un controllo partecipato delle zone, in modo da consentire alle autorità competenti di intervenire prontamente nella sorveglianza del territorio.