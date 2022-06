MARTEDI’ 14 GIUGNO NELLA SALA CONSILIARE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA ‘GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE’

Martedì 14 giugno in occasione della ‘Giornata mondiale del donatore di sangue’ nella sala consiliare del Comune alle ore 17.30 si terrà un’iniziativa dedicata alla donazione promossa dal Comune in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest e Fratres Donatori di sangue.

“Con questa iniziativa si parlerà dell’importanza di donare sangue, un gesto di grande valore e solidarietà, facendo anche il punto sulla realtà della donazione a livello locale – afferma il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. Un momento importante che vedrà anche la partecipazione de numerosi gruppi di donatori del nostro territorio che rappresentano una realtà davvero importante e radicata sul territorio e che ringraziamo per il loro altruismo e la loro generosità”.

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini, del direttore della zona distretto della Piana di Lucca Asl Toscana Nord Ovest, Luigi Rossi e del presidente Donatori Provinciale Fratres, Gino Donati. Alle ore 18.00 è in programma un intervento di Rosaria Bonini, direttrice della UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Ambito di Lucca che tratterà il tema ‘Donazione di sangue ed emocomponenti: ieri, oggi e domani”. Seguirà l’intervento di Andrea Bertolucci, chirurgo generale Azienda Ospedaliero Università di Pisa che presenterà il corso ‘Stop the bleed, ferma un’emorragia, salva una vita’. All’iniziativa saranno presenti i rappresentanti dei gruppi dei donatori di sangue Fratres del territorio, del gruppo autonomo donatori di sangue di Colle, Castelvecchio di Compito e Ruota e del gruppo autonomo donatori di sangue di San Leonardo in Treponzio.