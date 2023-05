Prato, Marocchino scomparso ritrovato cadavere: arrestato un connazionale 50enne irregolare e con molti precedenti

Scomparso ritrovato morto, un fermo per omicidio a Prato

La vittima trovata in uno stabile non lontano dall’abitazione

Un cinquantenne di origine marocchina è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla squadra mobile di Prato, su decreto della procura pratese, per l’omicidio di un suo connazionale Said Jaador, detto Samuel, la cui scomparsa era stata denunciata dalla ex moglie lo scorso 21 Aprile.

La vittima è stata poi ritrovata morta ieri dalla polizia in uno stabile abbandonato in via Galciana, non lontano dallo stabile dove i due ultimamente convivevano, in una stanza subaffittata.

Secondo gli inquinrenti l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite.

Il cadavere di Said Jaador era senza vestiti, in avanzato stato di decomposizione, con importanti ferite lacero contuse e segni di bruciature: per gli investigatori l’omicida avrebbe cercato di dar fuoco al corpo. E’ stato subito ritenuto che potesse probabilmente trattarsi di Jaador anche per la presenza di vistosi tatuaggi.

Il fermato, irregolare in Italia,è già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati che vanno dalla droga alla violenza sessuale, dal sequestro di persona alle percosse e al danneggiamento.