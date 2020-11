MARMELLATA DI POMODORI VERDI DI FINE STAGIONE

1 chilo di pomodori verdi, 2 limoni, 300 grammi di zucchero

Lavate i pomodori, togliere la calotta verde che contiene solanina e non fà bene. Lavare i limoni sotto l’acqua fredda, grattugiare la scorza e fare una spremuta.

In una pentola di acciaio inossidabile mescolare i pomodori con lo zucchero, il succo e la scorza di 2 limoni. Far bollire per 20′ a fuoco medio senza coperchio, evitando di far cristallizzare lo zucchero con una cottura prolungata. Al contrario, una marmellata troppo liquida fermenta e ammuffisce. La marmellata è cotta al punto giusto quando una sua goccia su di un piatto scivola lentamente sulla superficie