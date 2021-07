cari, veri e propri itinerari virtuali sulle tematiche dell’amicizia, dell’amore, del mondo femminile, del viaggio e della favola. Inoltre ogni serata verranno donati alle Casine alcuni libri. La promozione della lettura è fondamentale in questa società che sempre meno si nutre di parole e sempre di più di immagini. Dove le parole perdono di importanza e si svalorizzano, la lettura diviene strumento fondamentale a stimolare il senso critico, la capacità di analisi e sintesi necessarie per interpretare il mondo che ci circonda ed in cui viviamo.

Tèlia è un’associazione culturale composta da donne con uno spirito giovane, allegro, ribelle e molto sognatore. Tèlia è un’espressione che in greco indica una cosa buona, bella Tèlia!

Essere Tèlia per noi significa voler mettere a disposizione le proprie competenze per gli altri, combattere per le cose buone, credere che non si smette mai di imparare, che la conoscenza fa la differenza. Con tali motivazioni ci siamo dedicate a eventi benefici, grazie ai quali stiamo sostenendo il progetto dell’ospedale San Luca “Giochiamo in sala operatoria” per alleviare la tensione ai bambini che devono sottoporsi a interventi. L’Associazione ha inoltre promosso durante i mesi del lockdown una raccolta fondi per il San luca che grazie al contributo di molte persone ha permesso di donare dispositivi sanitari e attualmente è attivo il servizio di riviste gratuite per i pazienti post-covid ricoverati presso il San Luca.

Sono stati istituiti i servizi gratuiti di consulenza psicologica e finanziaria rivolti a tutti i cittadini che hanno necessità di sostegno, in questi due ambiti, anche in seguito al difficilissimo periodo che abbiamo vissuto.

Abbiamo organizzato, nel periodo natalizio, in collaborazione con l’Associazione Ridolina e la Capannori Servizi, una raccolta di doni che ha coinvolto numerosi esercizi commerciali del territorio di Capannori e i cittadini stessi, che con un piccolo dono hanno illuminato e scaldato il cuore degli ospiti della RSA Casa Gori di Marlia.

Si organizzano corsi di lingua inglese, spagnola, corsi di scrittura creativa, di grafologia e promuoviamo tutte quelle attività che ci permettono di donare conoscenza, cultura, informazione nelle più svariate forme e modi, con lo scopo che tutti possano più facilmente fruirne. “