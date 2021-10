Marlia: da domani cambia la sede del punto prelievi e dell’ambulatorio ulcere

7 ottobre 2021 – Da domani (venerdì 8 ottobre) il punto prelievi e l’ambulatorio ulcere di Marlia

saranno trasferiti dalla sede del centro socio sanitario alla parte est dell’edificio che ospita la RSA Don Aldo Gori (locali ex centro diurno).

Il trasferimento è dovuto ai lavori in corso per il potenziamento della casa della salute di Marlia, necessari per renderla più accogliente e funzionale, oltre che adeguata a tutte le vigenti normative. Sono infatti previsti il rinnovamento del distretto sanitario, un miglioramento delle sale d’attesa agli ambulatori e della funzionalità degli spazi, l’eliminazione di alcune barriere architettoniche, un miglioramento sismico e il rifacimento di tutti gli impianti.

In attesa della conclusione dei lavori al centro socio sanitario, le attività di prelievo del sangue e dell’ambulatorio ulcere, importanti per la popolazione dell’intera zona nord della Piana di Lucca, potranno proseguire in locali molto accoglienti.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia, quindi, il Comune di Capannori e la Capannori Servizi, che hanno messo a disposizione una sede alternativa funzionale per l’intera durata dei lavori.

Questi gli orari che saranno garantiti per i servizi: lunedì dalle ore 7,30 alle 9 INR e urgenze;

mercoledì e venerdì prelievi solo su preaccettazione; dal lunedì al venerdì dalle ore 10,10 alle 12,10 ambulatorio delle ulcere.

In allegato le immagini dei locali dove verranno garantiti i servizi da domani (8 ottobre)

(sdg)