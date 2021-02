MARIO PUPPA – Sinceramente avrei fatto volentieri a meno del Ministero della Disabilità.

L’idea di chiudere in un recinto i bisogni dei disabili, pensando che la via giusta sia evidenziarli per poi cercare la strada per risolverli mi indigna.

Basterebbe invece che ogni ministero tenesse conto dei disabili ogni volta che propone e approva un provvedimento per il paese consentendo. nel concreto, fuori da ogni forma di pietismo, pari diritti e pari opportunità.