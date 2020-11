Lo dico con forza anch’io .. la Guardia Medica nelle zone disagiate resti attiva h24

È una scelta che metterebbe in seria difficoltà soprattutto i territori marginali e montani che non possono essere lasciati scoperti da questo fondamentale servizio la notte.

La #Toscana non è tutta uguale!

Occorre assolutamente differenziare e, in questo caso, lasciare attive 24 ore su 24 le postazioni di Guardia Medica nelle realtà periferiche e montane che non possono essere raggiunte in tempi ragionevoli in casi di emergenza.