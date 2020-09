MARIO PUPPA – Le vacanze estive? Quest’anno ho deciso di passarle in “campagna” (elettorale)

Ebbene sì … perché io di professione non faccio e non ho mai fatto il politico ma bensì il dipendente comunale. Non ho mai “campato” di politica e, quindi, non ho mai smesso di lavorare.

E sapete una cosa ? Per questo meravigliosa viaggio in “campagna” mi sono messo da parte un mese di ferie (ringrazio i miei colleghi per questo ).

E se alla fine il treno a #Firenze non farà fermate sono tranquillo comunque perché la stazione del “mio ufficio” è lì che mi aspetta.