MARIO PUPPA E VALENTINA MERCANTI ALLA LORO PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE A CASTELNUOVO

Alla presenza del senatore ANDRE MARCUCCI, il sindaco ANDREA TAGHLIASACCHI, A STEFANO BACCELLI consigliere regionale

Più ascolto Mario Puppa e Valentina Mercanti e più sono convinto che il nostro territorio avrà una grande occasione di crescita e sviluppo con la loro presenza in consiglio regionale.

Ho il piacere e l’onore di condividere con loro iniziative ed incontri come quello di eri sera a Castelnuovo di Garfagnana ed ogni volta le loro idee, la loro passione, il loro impegno per la comunità e la capacità di ascoltarne esigenze e bisogni per trasformali in progetti e proposte mi convince sempre più.

Insieme a loro possiamo continuare a costruire l’idea di #Toscana a cui ho lavorato in questi anni, radicata ai valori forti che caratterizzano da sempre la nostra gente ed allo stesso tempo innovativa e proiettata alle grandi sfide del futuro. STEFANO BACCELLI