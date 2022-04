MARIO PUPPA – Alla mostra annuale di Tommaso Teora ci vado prima di tutto perché è un amico.

Vi confesso però che c'andrei anche se non lo fosse perché le foto che mette in mostra sono autentici e imperdibili racconti di vita.

Ogni anno, per scegliere tra i mille ritratti di anziani della #Garfagnana che conserva gelosamente nel suo archivio, usa il pretesto di un tema.

I nostri “vecchietti” si ritrovano quindi in mostra quando per colpa del cappello, quando del bastone, quando del carico che portano “in collo” o in mano.

Quest’anno son tutti seduti a pensare, riflettere, ricordare. Dietro ad ogni personaggio il proprio scenario, sempre diverso, sempre “speciale”; uno scenario che si fonde alla perfezione con il protagonista per parlare di passato e trasmettere verità.