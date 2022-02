Si sono visti recapitare dall’attuale proprietà un’agghiacciante lettera di licenziamento collettivo per cessazione attività.

Le difficoltà legate all’aumento dei prezzi del mangime degli animali e le altre difficoltà derivanti dalla pandemia non possono giustificare atteggiamenti come questi.

Non è concepibile che non si attivino tutte le procedure per affrontare le difficoltà in essere con il pieno coinvolgimento dei #sindacati e delle #istituzioni