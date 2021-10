MARIO PUPPA – 365 giorni sono passati dal mio ingresso in Consiglio regionale della Toscana.

Nel cuore tanta emozione, uno zaino zeppo di buona volontà, tante idee nella testa e, là fuori, un mondo “stravolto” dalla pandemia.

Un anno non facile che ho affrontato con la voglia di apprendere, conoscere, capire.



Un anno che, nonostante il virus mi abbia costretto ad una distanza forzata, ho vissuto in mezzo alla gente, in continua relazione con il territorio e sempre a disposizione dei nostri sindaci, delle imprese, delle associazioni.

Un anno accompagnato da nuove e bellissime relazioni personali, tante opportunità di crescita professionale e nuovi punti di vista da cui provare a risolvere i problemi delle persone.

Consapevole che sedere su quel banco è un grande privilegio non ho mai mollato un attimo, ce l’ho messa tutta, sono stato presente al 100%