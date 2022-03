Mario Puglia risponde al PD locale “La statua di Putin non si tocca”

VAGLI SOTTO – Fin dal suo primo posizionamento le statue collocate nei pressi del ponte sospeso sul lago di Vagli non hanno mai avuto il pieno consenso dei vaglini; c’è sempre stata una parte del paese che ha criticato la scelta dell’amministrazione locale all’epoca guidata da Mario Puglia.

Tra le statue, che furono posizionate anche per promuovere il marmo di Vagli, c’è la statua in memoria dell’eroe russo Alexander Prokhorenko, morto per la liberazione della città siriana di Palmira, accerchiata dai combattenti dell’Isis. In seguito furono poi posizionate sull’altro versante del lago tre statue di cui una dedicata a Donald Trump e l’altra a Vladimir Putin.

E’ proprio questa statua che in questi giorni, con la guerra in atto in Ucraìna e l’invasione russa in corso, è salita alla cronaca in quanto il PD locale ha chiesto a gran voce la sua rimozione e distruzione.

fonte noitv