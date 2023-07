Mario Puglia pronto a ricandidarsi a sindaco di Vagli Sotto nel 2024

VAGLI SOTTO – Vagli guarda anche al futuro con rinnovata fiducia: pare ormai certo lo svuotamento del lago che non avviene da 30 anni: dal lontano 1994. Sul fronte politico invece il prossimo anno si terranno le elezioni amministrative e sembra che il vulcanico Mario Puglia si metta nuovamente in gioco come candidato a sindaco.

Intanto è stata riaperta da una settimana la piscina comunale gestita da un gruppo di giovani del posto; un impianto collocato in una posizione panoramica con da un lato le acque del lago di Vagli e dall’altra il crinale apuano dominato dalle cime della Tambura e del Roccandagia. La piscina è ad ingresso libero e come ogni anno attira tanti turisti alla ricerca di un po’ di fresco. Non solo piscina poichè è entrato di nuovo in funzione anche il volo dell’angelo, la zip-line che attraversa il lago di vagli; e naturalmente il percorso caratterizzato dal ponte tibetano.