Io credo vivamente che il perdono ?,

sia la virtù più significativa che l’essere umano puo avere .

In questi posti scenografici e mistici la contemplazione e le analisi , mi spingono al perdono d’idividui , che per opportunismo , e giustificazioni inesistenti, quando io ero precipitato nel baratro ..

Si sono comportate /i come se il passato non fosse mai esistito . i ricordi non si cancellano mai , restano indelebbili , chi ti vuole bene, non ti ferisce.. perche ancora prima di esserti amico sincero , ti rispetta..

Io non tradirei mai un’amicizia , approfittando del momento più buio , che egli , attraversa !

In questi giorni ferragostiani , isolato nella^Oasi di Campocatino , prima di una mia decisione importante ,ho perdonato pure il fuoco amico.

Altro pensiero a quei politici che per aqquisire consensi notorietà e pranzi scorrazzano con te , per territorio , quando vedono una nuvola che si aggira sopra la testa, come neve al sole , spariscono.

Perdono pure loro .