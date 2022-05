Mario Pardini sul territorio: proseguono incontri ed eventi per il candidato di centrodestra

Continuano senza sosta gli incontri sul territorio dell’imprenditore Mario Pardini, candidato sindaco di Lucca dalla lista civica Lucca 2032 e sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

Domani (mercoledì 25 maggio) alle 19.30 sarà presente in centro per un aperitivo presso la Caffetteria Turandot, in piazza San Michele.

Giovedì 26 maggio alle 20 è in programma un evento con i giovani al Bar Biscuit di San Marco, mentre alle 21.30 il candidato incontrerà i cittadini al Ristorante Tosca a Brancoli.

Venerdì 27 maggio Pardini farà nuovamente tappa nel quartiere San Concordio, con un incontro pubblico alle ore 9.30 presso la Pasticceria Claudio e – a seguire – il candidato visiterà le frazioni di San Donato, Montuolo, Nave e Balbano.

Per ogni ulteriore informazione, resta sempre aperto il Comitato Elettorale di Mario Pardini, con sede in via Borgo Giannotti 354 (San Marco, Lucca) e aperto al pubblico ogni giorno dalle 9.30 alle 17.30.