Mario Pardini e Paola Granucci incontrano i lucchesi nei caffè, ecco tutte le date

Mario Pardini e Paola Granucci incontrano i lucchesi nei caffè, ecco tutte le date

Paola Granucci, candidata a consigliere comunale per Lucca 2032, fissa un serie di appuntamenti in diversi locali della città per incontrare i lucchesi insieme al candidato sindaco Mario Pardini. Un’occasione da non perdere per conoscere di persona i candidati e porre loro domande

Paola Granucci, imprenditrice lucchese candidata come consigliere comunale, è prontissima a dare il massimo per conoscere e farsi conoscere dai lucchesi. Per questo motivo ha fissato una serie di incontri, aperti a tutti, in diversi locali della città.

Gli incontri saranno sette, senza contare la data del 10 giugno, giorno in cui Paola Granucci parteciperà a un vero e proprio tour itinerante per la città, che si concluderà con la festa per la chiusura della campagna elettorale di Mario Pardini.

“Vieni a conoscere Paola!” sarà questo il titolo dei sette incontri, che si terranno sia dentro che fuori le mura cittadine, e a molti dei quali parteciperà anche il candidato sindaco della lista civica Lucca 2032. Gli incontri saranno un’occasione informale per ascoltare il punto di vista dei candadidati e conoscerli personalmente in vista delle prossime elezioni amministrative 12 Giugno 2022 a Lucca.

“Vieni a conoscere Paola!” dove e quando:

Mercoledì 11 Maggio dalle ore 18.00 al “Bistrot Des Arts” in Piazza San Giusto



Giovedì 18 Maggio dalle ore 18.00 al “Caffè Santa Zita” in Piazza San Frediano, con il candidato Sindaco Mario Pardini

Domenica 22 Maggio dalle ore 10.00 alla “ Pasticceria Tiffany” su Viale Luporini a S.Anna



Martedì 24 Maggio dalle ore 17.00 alla “Cremeria Opera” di Viale Luporini S.Anna

Lunedì 30 Maggio dalle ore 17.00 da “I Gelati di Piero” in Via Roma, con il candidato Sindaco Mario Pardini

Mercoledì 1 Giugno dalle ore 18:30 alla “Fattoria F.lli Urbani” con “un aperitivo in vigna”, evento aperto ma con disponibilità limitata su prenotazione whatsapp +39 348 74 9 0 510 fino a esaurimento posti, con il candidato Sindaco Mario Pardini