Mario Giordano al Caffè de La Versiliana, mercoledì 19 agosto

Mario Giordano al Caffè de La Versiliana

mercoledì 19 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU)_La chiusura delle discoteche, le scuole che dovrebbero riaprire (ma come?), il Governo che estende l’obbligo dell’uso delle mascherine, i timori di lockdown locali e la crisi economica che incalza: che autunno toccherà agli italiani? Di questo e di molto altro parlerà Mario Giordano, conduttore di “Fuori dal coro” su Rete 4, scrittore e giornalista, autore del libro “Sciacalli. Virus, salute e soldi”, nell’ incontro al Caffè de La Versiliana in programma mercoledì 19 agosto alle 18.30, intervistato dal giornalista Massimiliano Lenzi per la rubrica “Italiani.” L’incontro, dal titolo “Siamo tutti sciacalli?” è promosso da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta.

La Fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli Incontri al Caffè è come sempre libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DE LA VERSILIANA

( programma completo su www.versilianafestival.it)

giovedì 20 agosto

Dal coraggio alla libertà

Paolo Crepet.

Conduce Giordano Bruno Guerri

venerdì 21 agosto

Vetrina Toscana: narrazione e degustazioni per la promozione di percorsi enogastronomici ed esperienze di gusto

Luciano Bertocchi, Storico di cucina Pontremolese

Alessio Bocconi, Responsabile presidio Slow Food del testarolo

Roberto Lodovichi, Presidente Associazione Italiana Cuochi Toscani

Francesco Tapinassi, Responsabile settore Turismo, Commercio e Servizi Regione Toscana

Conduce Daniela Mugnai

sabato 22 agosto

Maria Stella Gelmini e Massimiliano Romeo

domenica 23 agosto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Marcello Bertocchini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud

Giorgio Righetti, Direttore Generale ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA

Lucia Corrieri Puliti, Vicepresidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Gabriele Marchetti, Presidente ANFFAS Lucca

Donatella Turri, Direttrice Caritas Diocesana Lucca

Conduce Fabrizio Diolaiuti