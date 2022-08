MARIO BIONDI IN CONCERTO

Lunedì 8 agosto a partire dalle 20,45 in piazza Maria Luisa lato Principino

Per garantire la sicurezza dell’evento sono istituiti:

– divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta in via Catalani, a mare del viale Belluomini, dalle 7 di oggi, domenica 7 agosto, fino alle 3 di martedì 9 agosto e comunque fino al termine dello smontaggio di quanto necessario alla realizzazione del concerto.

– divieto di transito sul viale Belluomini nel tratto compreso tra la piazza Puccini (prolungamento via Marco Polo) e la via Catalani, solo per lunedì 8 agosto, dalle 19 all’1 di notte e comunque fino alla completa rimozione del new jersey

– divieto di transito in via Catalani, a mare del viale Belluomini dalle 7 di questa mattina fino alle 3 del 9 agosto e comunque fino al termine dello smontaggio di quanto necessario alla realizzazione del concerto. Dovrà essere garantito l’accesso alla Terrazza della Repubblica ai mezzi di soccorso dalla rampa presente

– divieto di transito in direzione mare sulla via Zara all’altezza del viale Buonarroti l’8 agosto dalle 19 all’una di notte e comunque fino alla completa rimozione del new jersey in viale Belluomini zona concerto