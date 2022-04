Marina in Fiore, un ritorno baciato dal sole

Uno splendido sole e un’aria decisamente primaverile hanno accompagnato il taglio del nastro dell’edizione 2022 di “Marina in Fiore”, la mostra mercato dedicata al giardinaggio e all’artigianato florovivaistico che da oggi (venerdì 29 aprile) a domenica 1° maggio animerà le strade di Tonfano.

“Torna il ‘benvenuto’ di Pietrasanta alla bella stagione – hanno commentato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore agli eventi, Francesca Bresciani – ringraziamo il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, gli espositori intervenuti e le categorie economiche per aver lavorato con entusiasmo e passione a questo appuntamento che ha un sapore speciale da sempre, per la nostra comunità e per i turisti di Marina”. “Un’edizione che supera i confini locali, con ospiti ed espositori provenienti anche dal Piemonte, dall’Emilia Romagna e dalla Sardegna, oltre che da tutta la Toscana – ha sottolineato il presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai – ma che alla Versilia resta sempre ancorata, configurandosi come l’appuntamento che inaugura ufficialmente la stagione turistica del nostro territorio”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche assessori, consiglieri comunali, rappresentanti delle categorie di Marina, autorità militari di zona e, ad applaudire, tanti cittadini, per un evento davvero atteso, e a lungo, come segnale di vera rinascita.