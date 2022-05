Marina in Fiore, ritorno premiato dal pubblico

Ritorno in grande stile per “Marina in Fiore”, la mostra mercato dedicata al giardinaggio in tutte le sue forme che lo scorso fine settimana ha portato colori, profumi e tante, tantissime persone, fin dal primo giorno, per le vie di Tonfano.

“Un segnale che ci voleva – ha sottolineato il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – per i ristoratori e i commercianti, che hanno accolto nei loro locali tanti avventori, per gli espositori, per tutta la nostra Marina che abbiamo rivisto inondata di energia ed entusiasmo”. Esito tutt’altro che scontato “perché ripartire non è mai facile – ha commentato Francesca Bresciani, assessore agli eventi – a maggior ragione dopo due anni durissimi come quelli appena trascorsi e una situazione che, sì, è in via di normalizzazione ma non è certo ancora a livelli pre covid”.

Invece, la tre giorni confezionata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, organizzatore dell’evento per conto del Comune, è stata decisamente gradita dai visitatori: “Le immagini di Tonfano, in questi giorni, parlavano da sole – ha proseguito Bresciani – voglio rigraziare tutto lo staff del Consorzio che, in costante rapporto con i nostri uffici, ha fatto quasi passare inosservati i lavori in corso su piazza XXIV Maggio, ha gestito con efficienza la nostra necessità di dare spazio, sabato, al mercato settimanale e ha proposto espositori e attività collaterali all’altezza”. Importante, per l’assessore, è stata anche “la partecipazione delle categorie economiche di zona, non solo per il sostegno alla manifestazione ma anche nell’elaborazione condivisa del circuito fieristico”. E già si guarda al futuro: “L’idea che abbiamo è chiara – conclude Bresciani – la fiera deve proseguire nella sua crescita, fino ad affermarsi come appuntamento di rilievo nazionale”.