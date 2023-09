MARGINONE, VIA AI LAVORI DI RISANAMENTO E ASFALTATURA IN VIA REMO TEGLIA

Ordinanza di divieto di sosta da martedì 19 a venerdì 22 settembre 2023

Altopascio, 16 settembre 2023 – Sistemazione e asfaltatura dei marciapiedi e dei tratti di asfalto che necessitano di intervento in via Remo Teglia, a Marginone: partirà martedì il cantiere e per effettuare i lavori il Comune di Altopascio ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta ambo i lati della carreggiata, con rimozione forzata, e restringimento della carreggiata regolamentato da impianto semaforico. L’ordinanza resta in vigore fino al 22 settembre.

L’intervento di risanamento e asfaltatura, molto atteso dalla comunità di Marginone, viene a seguito degli importanti lavori di sostituzione della condotta idrica, portati avanti da Acque Spa negli anni scorsi. Un’operazione che ha consentito di migliorare la qualità e la continuità del servizio ed eliminare al contempo il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto in passato a frequenti rotture, grazie al risanamento di 220 metri di tubazione per un investimento di 150mila euro.

“Dopo una serie di problematiche – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -, si riesce finalmente a portare a conclusione i lavori di asfaltatura, risanamento e riqualificazione complessiva di via Remo Teglia. Qui Acque ha portato a termine un intervento significativo sulla tubatura, che ci ha permesso di risolvere i problemi ripetuti di guasti nella rete, soprattutto nei mesi più caldi e più freddi dell’anno. Con la completa e nuova asfaltatura della strada e dei marciapiedi riusciremo a donare maggior decoro urbano a una delle viabilità centrali della frazione”.