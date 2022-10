PROVINCIA – Torno a fare l’imprenditore ma la mia passione per la politica rimane. Così Andrea Marcucci, nel giorno dell’inizio della nuova legislatura, chiude una militanza parlamentare di 14 anni. Sulle elezioni che hanno visto sconfitto lui ed il suo partito non ha dubbi. Il Pd ha perso perché non è riuscito stringere alleanze di largo respiro e perché gli elettori hanno voluto premiare chi è stato all’opposizione.

Sul futuro del Pd, in un ipotetico ballottaggio per la segreteria tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, Marcucci ha le idee chiare. “Con Schlein non sarebbe più il partito in cui mi riconosco, la pensiamo diversamente su quasi tutto, Bonaccini lo considero un ottimo presidente della Regione”.

E per quanto riguarda il suo futuro in politica, Marcucci si prende una pausa di riflessione. “Torno volentieri ad occuparmi delle aziende insieme ai miei fratelli. La politica rimarrà una parte importante della mia vita ma non ho ancora preso decisioni su quello che farò”.

fonte noitv