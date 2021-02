“E’ strage di piante nelle Pinete: un danno per le attività economiche che lì sono presenti ma anche un pericolo costante per i cittadini”.

Christian Marcucci, responsabile del dipartimento per la tutela del territorio del circolo Fratelli d’Italia di Viareggio, critica la “scarsa attenzione e manutenzione

messa in atto dall’amministrazione comunale”.

“Le Pinete di Ponente e Levante sono importantissimi polmoni della nostra città, una barriera naturale che ci difende dalle intemperie e dai forti venti che arrivano dalla costa _ premette Marcucci _ dove all’interno troviamo attività commerciali e ricreative, piste ciclabili, viali e sentieri pedonali, attrezzature sportive, tavoli per pic-nic e il Laghetto dei Cigni. Nonostante le parole di impegno di comune di Viareggio, Regione e Parco per la ripiantumazione della Pineta di Levante nella zona colpita dalla cocciniglia Matsucoccus, facciamo notare all’amministrazione che ad oggi niente è stato ancora risolto. In primis la sicurezza, partendo dal fatto che molto spesso cascano alberi o all’interno, o addirittura lungo le strade che costeggiano, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone e cose, oppure si trovano rami pericolanti e pericolosi che potrebbero cadere da un momento all’altro. E’ ormai inevitabile procedere ad una urgente ripiantumazione di varie zone della Pinta di Ponente”.

“Senza contare la trascuratezza e incuria di anni e anni _ incalza Marcucci _ che d’estate porta a svariati incendi e in inverno al collasso degli alberi, con una deforestazione sempre più vistosa, che lascia spazio a vaste zone paludose. Ricordiamo anche che più volte è stata richiesta dai cittadini dell’ex Campo d’Aviazione che abitano di fronte alla pineta, nel quadrante che si trova tra via Comparini e via Corridoni, la pulizia del sottobosco in modo di renderlo fruibile e curato come la parte che va da via Corridoni a via Virgilio. Chiedo pertanto una rapida messa in sicurezza delle pinete, che venga effettuata una ripiantumazione mirata, riportandole a quello splendore che può produrre solo benefici. E dimostrare veramente che quest’amministrazione concretamente fa qualcosa di utile per la collettività”.