È un anno molto complicato, anche per i nostri ragazzi e per le loro famiglie, per chi lavora, per chi è più fragile ed è solo in casa. Raccolgo ogni giorno tante voci di chi è preoccupato, di chi non ce la fa più. Abbiamo due impegni da portare avanti nelle prossime settimane, per fare in modo che gli indicatori non salgano ulteriormente: ridurre la pressione sul sistema sanitario e ridurre i contatti così da ridurre la circolazione del virus.

La situazione è pesante e delicata in tutta Italia e dobbiamo fare il possibile per uscirne. Insieme.