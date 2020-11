Sono in quarantena a casa, mia moglie è risultata positiva al Covid. Stiamo tutti bene, ma dobbiamo aspettare l’inizio della prossima settimana per fare il tampone e verificarne l’esito.

Per questo motivo, per i prossimi giorni, non mi vedrete in giro sul territorio come sempre. Sarò comunque presente e seguirò tutte le questioni da casa.

Continuiamo a comportarci con responsabilità e con serietà. Per qualsiasi necessità sono a disposizione e come me anche gli assessori, i consiglieri e gli uffici comunali.