Stamani sono andato a Fornaci di Barga, davanti alla sede della Cgil, per dare tutta la mia solidarietà al sindacato, alle lavoratrici e ai lavoratori che ieri a Roma sono stati presi d’assalto da un manipolo di estremisti di destra in occasione della manifestazione contro il green pass.

Manifestare è diritto di tutti. E nessuno mai dovrà metterlo in discussione.

Assalire le sedi democratiche, danneggiare le persone, offendere le istituzioni no.

Non è un diritto. Non è accettabile. Non è giusto.