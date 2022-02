Il primo congresso regionale si terrà Sabato 5 Febbraio 2022, dalle ore 9.30, presso l’Etrusco Hotel di #Arezzo e anche on line tramite piattaforma #ZOOM e in diretta sui canali social regionali del partito.

“In un contesto in cui diventa sempre più importante agire sul territorio, con iniziative concrete, vicine alla gente, ho deciso di candidarmi a Segretario regionali di Azione. Il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è davvero straordinario: fin da ora ci tengo a ringraziare tutti i territori, tutti i coordinatori e tutti gli iscritti che hanno dato forma ad un progetto ambizioso e coraggioso in un’area così eterogenea e così ricca di energie che dobbiamo riuscire a mettere a frutto. Abbiamo già fatto tanta strada ma ora è il momento di prendere in mano le sorti del nostro partito in Toscana e dare una nuova spinta per portare nuovo entusiasmo. Il futuro è davanti a noi e toccherà a noi lavorare per rappresentare al meglio quella parte di cittadini che pretende dalla politica risultati concreti, progetti credibili e risposte serie su temi complessi e ormai divenuti urgenti. Voglio andare avanti unendo con coraggio e con senso di responsabilità i tanti amministratori locali che già fanno parte di questo progetto e anche i tantissimi validi iscritti al partito che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo e le loro capacità e che vorranno sostenere la mia candidatura.” – dice Remaschi.