Mi sono preso qualche ora per guardare i dati.

La prima cosa che mi viene da dirvi è: GRAZIE.

Per il sostegno che avete dato a me e per la fiducia che avete dato al terzo polo, che in Toscana e nel collegio di Lucca totalizza un risultato migliore del livello nazionale.

Un risultato raggiunto nonostante la brevità della campagna elettorale, il poco tempo a disposizione, la velocità con cui è stata formata l’alleanza Azione-Italia Viva.

Questa è una base da cui ripartire: un patrimonio importante di voti che deve essere valorizzato, coltivato, ascoltato per portare avanti questo progetto politico.

Quanto a me, sono personalmente soddisfatto, nonostante il collegio veda stravincere il centrodestra.

Sono soddisfatto di essermi speso per Azione, di aver incontrato tante persone in queste settimane, di aver rappresentato un punto di riferimento per tanti amministratori e cittadini.

Il mio impegno continua.

Per Coreglia, per la Valle del Serchio e per l’intero territorio del collegio, a partire da Lucca e Piana.

A disposizione della mia comunità, come sempre.