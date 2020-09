MARCO REMASCHI – È partita alla grande questa prima settimana di incontri e di ascolto sul territorio.

Prima a Tereglio, poi Lucignana e infine, ieri sera, a Ghivizzano Castello.

Tante persone, tanta voglia di esserci, di condividere visioni e progetti, di confrontarsi sulle cose fatte e su quelle da fare, sottolineando, ancora una volta, l’importanza dei fatti, che sono l’unica cosa che conta, l’unica cosa che fa misurare la propria credibilità direttamente sul campo.

È bello e stimolante essere di nuovo qui. Lo è per me, lo è per ognuno dei dodici candidati della mia squadra, che amano Coreglia e che vogliono per Coreglia un nuovo rinascimento.

Stiamo insieme. Come sempre.